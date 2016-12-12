МГТС предложит смартфоны почти бесплатно

Абоненты МГТС смогут за 1 руб. в месяц пользоваться смартфоном Samsung Galaxy J120 (на «Яндекс.маркете» стоимость устройства – примерно от 6900 руб.). Это следует из материалов на сайте МГТС.

Чтобы получить смартфон на таких условиях, надо подключить конвергентный тариф оператора за 700 руб. в месяц (фиксированный доступ на скорости 150 Мбит/с, 20 Гб мобильного трафика, 500 минут разговоров по сотовому телефону). Смартфон переходит в собственность абонента, если он пользуется услугами на таких условиях два года, следует из условий подключения. При частичном отказе от услуг МГТС или смене тарифа абонент должен доплачивать за пользование аппаратом 349 руб. до истечения двухлетнего контракта. При полном расторжении договора ему придется вернуть остаточную стоимость смартфона: 7990 руб. за вычетом количества месяцев пользования, умноженного на 349 руб.

По словам директора по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрия Кулаковского, МГТС рассчитывает реализовать десятки тысяч смартфонов. Со временем их ассортимент может расшириться, планирует он.

С 2014 г. МГТС работает как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) на сети материнской МТС. Кулаковский рассчитывает, что условно-бесплатные смартфоны позволят как расширить базу пользователей MVNO, так и количество подписчиков ШПД, пользующихся скоростными (свыше 100 Мбит/с) тарифами. По планам МГТС к 2019 г. такими тарифами должны пользоваться 20% ее абонентов ШПД против 15% сейчас. Кроме того, вырастет мобильный интернет-трафик МГТС: многие подписчики конвергентных услуг до сих пор пользуются обычными телефонами и не готовы покупать современные смартфоны за полную цену, утверждает Кулаковский. По его словам, отток пользователей таких услуг в 3-4 раза ниже, чем тех, кто пользуется только фиксированной связью МГТС.

В среднем «срок жизни» абонента ШПД в Москве в сети провайдера - 28 месяцев, показатель оттока при этом составляет около 20%, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Акция МГТС со смартфонами позволит ей увеличить срок обслуживания абонентов и сократить отток – в частности, за счет перетока к ней абонентов других операторов, считает он. По словам Мирзабекова, стоимость привлечения абонента в Москве – около 1200 руб.: это стоимость маркетинга, рекламных материалов, услуг call-центра. Условно-бесплатные смартфоны, которые в магазинах стоят 7000 руб., конечно, сильный маркетинговый ход, отмечает Мирзабеков. Правда, он скорее окажет влияние на сотовый бизнес МГТС, чем на приток и повышение доходности абонентов ШПД, прогнозирует он.

Стоимость привлечения абонентов МГТС Кулаковский не назвал. В зависимости от канала: сайт оператора, call-центр, офис продаж – она сильно отличается, говорит он. Цена привлечения абонентов по акции будет не выше стандартного, принятого в компании уровня, обещает представитель МГТС Татьяна Мартьянова.

Потребителям свойственно менять смартфоны как раз примерно раз в два года и выбирать новый из десятков и сотен моделей - так что ценность схемы со смартфоном за 1 руб. вызывает вопросы, считает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. По опыту «Вымпелкома», отток конвергентных абонентов в 4 раза ниже, чем на обычных тарифах.

У «Мегафона» есть совместный проект с «Эр-телеком холдингом» («Дом.ру») - он позволяет абонентам получить скидку до 20% на услуги обеих компаний, рассказывает представитель «Мегафона». Экономия может составлять до 6000 руб. в год, утверждает он. Это позволяет абонентам самим выбирать, на что потратить свои деньги, считает собеседник «Ведомостей».