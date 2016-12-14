Совет безопасности опубликовал проект Стратегии развития информационного общества

Российский Совет безопасности опубликовал на своем сайте проект Стратегии развития информационного общества в России на 2017–2030 гг. Его разработало управление президента по применению IT и развитию электронной демократии, говорится в заявлении Совбеза. Управление курирует помощник президента, бывший руководитель Минкомсвязи Игорь Щеголев.

На основе этой стратегии будут определяться «цели, задачи и меры внутренней и внешней политики <...> в сфере применения информационных и коммуникационных технологий», указывают создатели документа. По мнению Совбеза, для всестороннего обсуждения этого документа хватит девяти рабочих дней – он предлагает делать это с даты публикации проекта (13 декабря) до 25 декабря 2016 г.

Одной из своих задач авторы документа считают привлечение частных инвестиций в информационную и коммуникационную инфраструктуру России и создание «цифровой экономики». При этом значительная часть документа посвящена повышению регулируемости российской «цифровой экономики». Так, для «устойчивого функционирования» инфраструктуры России проект стратегии предлагает использовать российские криптоалгоритмы и средства шифрования при электронном взаимодействии чиновников между собой и с гражданами. Кроме того, проект стратегии предусматривает импортозамещение оборудования, программного обеспечения, электронной компонентной базы.

Суверенная цифра В ближайшие 3–5 лет цифровые технологии все чаще будут становиться предметом национального и наднационального регулирования, считает руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров. «Принцип суверенитета, на наш взгляд, применим и в цифровой среде», – сообщил он во вторник.

Еще одно направление стратегии – «защита данных»: при «электронном взаимодействии» пользователей интернета на территории России обработка данных должна происходить на местных серверах, данные российских пользователей должны передаваться внутри страны, по сетям российских операторов. В сетях операторов должна расти доля оборудования связи и софта отечественного происхождения, предусматривает стратегия.

Отдельная часть стратегии посвящена национальным интересам в области цифровой экономики. Продукция и услуги, поставляемые из-за рубежа при помощи интернета, должны проходить сертификацию и лицензирование в России (при наличии требований по сертификации и лицензированию к таким же продуктам и услугам в российском законодательстве), сказано в ней. Стратегия предлагает блокировать программное обеспечение, товары и услуги, продающиеся через интернет иностранными компаниями, не соблюдающими российское законодательство.

Документ также предполагает, что иностранные компании, оказывающие услуги в России, должны открывать здесь свои представительства в партнерстве с крупными российскими организациями на паритетных условиях. Иностранные компании должны открывать в России свои представительства, чтобы работать с жалобами граждан и исполнять требования госорганов.

Президент Фонда информационной демократии и руководитель группы «Интернет + суверенитет» при администрации президента Илья Массух говорит, что стратегия предлагает пути развития, некоторые ее пункты могут быть реализованы в новых законопроектах, но сама по себе она носит скорее рекомендательный характер. Массух отмечает, что стратегия предусматривает развитие массы полезных направлений, в том числе телемедицины.

Значительной частью проекта стратегии стала дорожная карта Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рассказывает представитель АКИТ Юлия Галеева. Это и защита граждан от контрафакта, и выравнивание налоговых условий при ведении бизнеса российскими и зарубежными компаниями, и меры таможенного контроля и сертификации для товаров, заказанных через интернет, а также блокировка ресурсов иностранных компаний, реализующих через интернет товары или услуги и не соблюдающих российское законодательство, перечисляет Галеева.

Предложения АКИТ нацелены на выравнивание конкурентных условий отечественных и зарубежных онлайн-ритейлеров, а также защиту российских потребителей от недобросовестных игроков рынка, отмечает она. После утверждения стратегии АКИТ рассчитывает на принятие законопроектов по сертификации иностранных товаров в России, блокировке ресурсов в случае несоблюдения законодательства, по обязательному открытию иностранными компаниями представительств в России. АКИТ будет принимать самое активное участие в разработке законопроектов, обещает она.

Несмотря на то что заявленный документ называется Стратегия развития информационного общества, он касается не информационного общества, а скорее цифрового суверенитета, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его мнению, заявленные цели стратегии и инструменты, которые она предлагает использовать, входят в очевидный конфликт: развитие цифровой экономики не может достигаться через обособление российского сегмента интернета. Он надеется, что госпрограммы по этому направлению будут обсуждаться более подробно с участниками рынка и станут учитывать эти противоречия.

Топ-менеджер крупного хостинг-провайдера отмечает, что требование по обработке данных российских пользователей иностранными компаниями будет трудно выполнить, даже если они захотят это сделать. Все равно общая база данных таких компаний, как Google и Facebook, расположена на серверах за рубежом и, если доступ к ней будет ограничен, сервер просто не будет работать, отмечает собеседник «Ведомостей».

Опрошенные «Ведомостями» операторы отказались от комментариев. Так же поступили представители SAP, Facebook, Microsoft и Google. Представитель Минкомсвязи отказался комментировать документ Совбеза.