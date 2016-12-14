ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Flint нашел цифровой след

Flint Capital вложил $2,5 млн в американский стартап Socure

Он составляет цифровые досье пользователей, которые позволяют банкам и другим компаниям избегать клиентов-мошенников
Socure позволяет клиентам (банкам, компаниям интернет-торговли и проч.) снизить уровень мошенничества, например, при выдаче кредитов
Socure позволяет клиентам (банкам, компаниям интернет-торговли и проч.) снизить уровень мошенничества, например, при выдаче кредитов
Socure

Российский венчурный фонд Flint Capital стал ведущим инвестором раунда финансирования на $13 млн американского стартапа Socure. Эта компания разработала технологию многофакторной идентификации личности, говорится в сообщении Socure. Это подтвердил партнер Flint Capital Сергей Грибов, добавив, что всего фонд вложил в Socure около $3 млн. В этом раунде Flint инвестировал $2,5 млн, уточнил в беседе с «Ведомостями» Сунил Мадху, гендиректор и основатель Socure.

Кроме Flint в раунде финансирования поучаствовали фонды Venture Capital, Santander InnoVentures и Two Sigma Ventures, говорится в сообщении Socure. Кроме того, в стартап вложились фонды с российскими корнями, в частности Altair, сказал Грибов. Управляющий партнер Altair Игорь Рябенький подтвердил это, добавив, что это уже вторая инвестиция фонда в стартап.

Socure позволяет клиентам (банкам, компаниям интернет-торговли и проч.) снизить уровень мошенничества, например, при выдаче кредитов. Он собирает информацию из сотен различных источников данных, включая социальные сети, и, во-первых, верифицирует человека, а во-вторых, дает оценку, насколько велика вероятность, что это мошенничество, рассказывает Грибов. По его словам, у Socure есть пилотные проекты с двумя банками из пятерки ведущих американских банков и тесты показали, что выявление фрода у Socure работает лучше, чем у самих банков по внутренним транзакционным моделям. Стартапов, занимающихся тем же, что и Socure, много, говорит Рябенький. По его словам, Socure отличает эффективная технология, которая уже имеет внедрения в нескольких банках, и команда менеджеров.

Компания использует полученные деньги для расширения операций, говорится в сообщении Socure. В 2016 г. она покажет 300%-ный рост.

Российские фонды все чаще ищут проекты за рубежом. Чтобы инвестиция была по-настоящему успешной, проект должен стать «мировым чемпионом», объясняет управляющий партнер Runa Capital Дмитрий Чихачев. В России сейчас схожих стартапов нет, считает Грибов, так как из банков подобные технологии могут быть интересны разве что Сбербанку.

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