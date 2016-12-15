«Акадо» займет 3,5 млрд рублей на развитие бизнеса в Москве

Московская телекоммуникационная корпорация («Комкор», входит в группу «Акадо») планирует впервые в своей истории разместить трехлетние облигации на сумму до 3,5 млрд руб., следует из сообщения компании. Источник, близкий к «Акадо», утверждает, что средства «Комкору» понадобились для развития бизнеса в Москве. Речь идет об услугах на уже существующих сетях: их развитии и модернизации, привлечении новых абонентов, отмечает он. По его словам, «Акадо» видит потенциал развития московского рынка – в частности, преждевременно говорить о перенасыщении рынка платного ТВ в Москве, считает этот человек.

«Акадо» рассматривает различные возможности привлечения средств, говорит ее представитель.

Компания планирует развитие во всех сегментах. Так, в розничном сегменте компания придает большое значение запуску гибридного телевидения с современными интерактивными сервисами, отмечает представитель оператора. В сегменте госзаказа «Акадо» активно участвует в развитии инфраструктуры связи в госпроектах. Планируется также развитие интернета вещей и внедрение умных сервисов в ЖКХ, энергетике и промышленности, говорит представитель компании. В корпоративном сегменте «Акадо» сосредоточена, в частности, на развитии финансовых технологий и информационной безопасности для финансового сектора. Конкретные проекты представитель «Акадо» не называет.

По данным «ТМТ консалтинга», на конец III квартала 2016 г. «Акадо» обслуживала в Москве более 708 000 абонентов широкополосного доступа (ШПД), занимая 3-е место в столице после МГТС и «Ростелекома». Подписчиков платного ТВ у компании в столице 1,08 млн. Компания занимает примерно по 17% на этих рынках в Москве, за год ее доля почти не изменилась, говорит аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. По ее словам, проникновение ШПД в Москве по домохозяйствам сейчас составляет около 92%, проникновение платного ТВ также превышает 90%.