Беспилотными автомобилями Google будет заниматься компания Waymo

Джон Крафчик, руководитель подразделения беспилотных автомобилей Alphabet, объявил на конференции в Сан-Франциско о его выделении в отдельную компанию Waymo, пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT).

Разрабатываемые Waymo технологии должны найти применение в сервисах по аренде автомобилей, грузовых перевозках, логистических схемах и на общественном транспорте. Waymo планирует производить и продавать беспилотные автомобили в партнерстве с традиционными автомобилестроителями. В мае Alphabet заключил договор о партнерстве с Fiat Chrysler – компании совместно разрабатывают самоуправляемые минивэны.

В октябре 2015 г. участники проекта Google впервые совершили поездку на беспилотном автомобиле по дорогам Остина (штат Техас). По словам Крафчика, это испытание показало зрелость технологии. Сейчас общий пробег автомобилей-беспилотников Google по дорогам Остина, Маунтин-Вью и Феникса превысил 3 млн км, при этом было перевезено более 10 000 пассажиров. Создание компании Waymo свидетельствует о том, что Alphabet действительно считает беспилотную технологию достаточно зрелой, чтобы перейти от исследовательского проекта к коммерческому производству.

Работа над автомобилями-роботами началась в лаборатории Google X восемь лет назад, Google считался тогда выскочкой на автомобильном рынке. Сейчас это направление стало модным, и за новый рынок Google приходится бороться как с традиционными автомобилестроителями, так и с игроками IT-рынка вроде Apple и Uber. В сентябре у Uber появился сервис роботизированных такси в Питсбурге. За работой этих такси наблюдают сотрудники компании, сидящие на передних сиденьях. В последнее время автопилотируемые такси Uber были замечены и на улицах Сан-Франциско. В Apple над технологиями автоматического вождения работают тысячи специалистов. Осваивая новый сегмент, General Motors купила стартап Cruise Automation, также занимающийся автоматизацией вождения. Ford Motor построила в Кремниевой долине собственный центр исследований и разработки.