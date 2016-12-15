Измерять телезрителей в России продолжит MediaScope

Сейчас счетчики аудитории MediaScope установлены в 5400 домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек

Единственной компанией, чьи данные по ТВ-аудитории в России будут официально признаваться в ближайшие три года, стал MediaScope (бывшая TNS). Как сообщил Роскомнадзор, компания выиграла конкурс, проведенный этим ведомством.

В этом году в закон о СМИ были внесены поправки, согласно которым измерять зрителей в России может только российская компания с долей иностранного владения не более 20%. А с сентября 2017 г. рекламодатели имеют право размещать рекламу на федеральных телеканалах только на основании данных измерителя, отобранного специальной комиссией при Роскомнадзоре.

Помимо MediaScope в конкурсе участвовали Romir и GS Group (партнер «Триколор ТВ»).

Фактически процедура отбора телеизмерителя – чистая формальность, так как победитель был понятен заранее, говорил еще до начала конкурса «Ведомостям» человек, знакомый с членами комиссии по телеизмерениям. После того как TNS перешла под контроль государства, смысла в процедуре отбора нет, поскольку и альтернативы для выбора измерителя тоже нет, так как очевидно, что это будет TNS, объяснял он.

TNS считала зрителей в России многие годы. Совсем недавно она поменяла название на MediaScope. Это произошло после того, как британская WPP была вынуждена продать 80% TNS государственному ВЦИОМу.

Сейчас счетчики аудитории MediaScope, так называемые пиплметры, установлены в 5400 домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек. Рейтинги компании – это общепризнанная валюта рынка, именно они используются при продаже рекламы на каналах. Хотя не все телекомпании были довольны измерениями этой компании – «Первый канал» считал методику TNS устаревшей и давно не пользовался ее услугами. Правда, селлер канала – Vi (теперь «Национальный рекламный альянс») – продает рекламу именно на основании данных TNS.

GS Group называет себя технологическим партнером крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». Источники «Ведомостей» говорили, что у этих компаний общий совладелец – Андрей Ткаченко. Компания использует для измерения ТВ-приставки собственного производства с возможностью пиплметрии, которые установлены по всей зоне покрытия оператора «Триколор ТВ» в России. Измерительная панель компании составляет 4000 абонентов, также компания проводит исследования на 30 000 респондентов, говорится в сообщении GS Group.

MediaHills занимается измерениями ТВ-аудитории и ТВ-рекламы, указано на ее сайте. Ее основатель – Андрей Бояринов, который ранее работал директором по маркетингу «Акадо».

Компания не пользуется пиплметрами. Для изучения ТВ-аудитории компания использует данные приставок для IPTV, для чего заключила договоры с 200 операторами по всей стране. Приставка в автоматическом режиме отправляет информацию о просмотренных каналах на сервер, где данные анализируются и после сопоставления с программой передач составляются отчеты. Сейчас базовая панель MediaHills состоит из 7000 домохозяйств, это позволяет получать данные о том, как смотрят телеканалы в 100 000 домохозяйств в 110 городах России, говорил Бояринов. Заявку MediaHills подала в консорциуме с ООО «Информационные системы» («Инсис») из Омской области. «Инсис» больше четырех лет проводит исследования ТВ-аудитории по частным заказам, говорил Бояринов.

«Ромир» – один из первых частных исследовательских холдингов в России. Сейчас компания является эксклюзивным представителем Gallup International / WIN в России и странах СНГ. Компания специализируется на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях.

Панель для измерения телевизионной аудитории у «Ромира» была первая в России и существовала с 1995 по 2001 г., утверждал представитель компании. Новая технология измерения аудитории в разных средах работает с 2015 г., рассказывал «Ведомостям» президент компании Андрей Милехин. Для измерения телеаудитории «Ромир» использует запись звуковых рядов с помощью программы, установленной на гаджеты пользователей.