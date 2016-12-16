21st Century Fox получит полный контроль над британской Sky

Американская 21st Century Fox договорилась о покупке 61% акций британской вещательной компании Sky, сообщила компания. Сейчас медиакорпорация Мердока владеет 39% акций Sky. На покупку компания потратит 18,5 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, за каждую акцию продавцы получат на 40% больше текущей капитализации Sky на Лондонской бирже. 21st Century Fox рассчитывает закрыть сделку до конца 2017 г., но прежде ее должны одобрить регулирующие антимонопольные органы. Если компания не получит такого одобрения, она выплатит акционерам Sky 200 млн фунтов стерлингов компенсации.

Sky – это европейский оператор платного ТВ, у него более 22 млн абонентов в Великобритании, Италии, Германии, Австрии и Ирландии. Мердок уже пытался получить контроль над Sky в 2011 г. Но тогда разразился скандал с прослушкой политиков и звезд журналистами таблоида News of the World, который также входил в медийную корпорацию Мердока. Через некоторое время после скандала эта газета была закрыта. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон публично призвал Мердока самостоятельно отказаться от поглощения Sky, так как правительство не одобрило бы эту сделку.

Теперь 21st Century Fox рассчитывает, что после поглощения Sky будет создан «мировой лидер» в области создания и распространения контента. Сейчас корпорации принадлежат каналы семейства Fox и National Geographic, киностудия 20th Century Fox Film, бренды Star и 50% акций производителя телеконтента Endemol Shine Group.

Слияния технологических и медийных компаний происходят все чаще. Не так давно американская телекоммуникационная компания AT&T приобрела за $86 млрд корпорацию Time Warner. Впрочем, антимонопольные органы США пока не одобрили эту сделку. AT&T пообещала, что слияние не приведет к росту цен на услуги связи. Компания использует контент Time Warner, чтобы создать цифровую видеоплатформу для конкуренции с видеосервисом Netflix. В 2014 г. 21st Century Fox также пыталась выкупить Time Warner, но безуспешно.

Корпорация Мердока выбрала удачное время для покупки Sky. В ноябре стоимость акций этого оператора достигла четырехлетнего минимума, пишет Financial Times. На стоимости акций медиакорпорации сказались падение стоимости фунта стерлингов, а также голосование англичан во время Brexit в июне.

Впрочем, далеко не все акционеры Sky согласны с оценкой стоимости компании. Ее миноритарии Standard Life, Jupiter Asset Management и Royal London выступили против сделки.