МТС начала использовать купленные в феврале за 4 млрд руб. частоты

Десять месяцев потребовалось МТС, чтобы начать использовать купленные в феврале частоты. Она запустила на них сеть LTE Advanced Pro, но смартфонов для нее пока нет
Е. Разумный / Ведомости
МТС начинает коммерческую эксплуатацию диапазона 2595–2620 МГц, который она выиграла на конкурсе в феврале, заплатив 3,97 млрд руб. Оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сети стандарта LTE Advanced Pro (4,5G) в Москве, Петербурге, Уфе и Якутске на частотах в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников. По его словам, в 2017 г. оператор планирует покрыть такими сетями еще девять регионов, а массовое их строительство в оставшихся регионах начнется в 2018 г.
Технология LTE Advanced Pro позволяет агрегировать (складывать) частоты разных технологий: в диапазоне 1800 МГц прием и передача данных идет на разных частотах (FDD), а в 2600 МГц – на одной частоте, но в разных временных интервалах (TDD). В результате пиковые скорости доступа этой сети составят 300–700 Мбит/с, что в 3–7 раз выше, чем у обычного LTE, утверждает Солодовников. Правда, устройств, поддерживающих 4,5G на российском рынке пока нет – производители планируют внедрить его поддержку в первом полугодии 2017 г., говорит он.
Сеть «Мегафона» с 2014 г. дает возможность абонентам работать на пиковых скоростях до 300 Мбит/с, сегодня такие скорости доступны в 25 городах страны, замечает представитель оператора Юлия Дорохина.
На февральском аукционе «Вымпелком» выиграл частоты в диапазоне 2600 МГц в 32 регионах, предложив за них 1,52 млрд руб. «Вымпелком» сейчас использует агрегацию частот FDD в Москве, Владивостоке и Петербурге, рассказывает его представитель Анна Айбашева. В дальнейшем планируется расширять географию агрегации – в частности, сейчас идет модернизация сети и в ее ходе планируется агрегировать в ключевых филиалах диапазоны 1800 МГц (местами – 800 МГц) с 2600 МГц для дальнейшего внедрения LTE Advanced Pro, обещает Айбашева. Но отталкиваться «Вымпелком» будет в первую очередь от проникновения терминалов с поддержкой этой технологии – их количество пока сравнительно невелико, отмечает она.