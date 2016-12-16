МТС начала использовать купленные в феврале за 4 млрд руб. частоты

Десять месяцев потребовалось МТС, чтобы начать использовать купленные в феврале частоты. Она запустила на них сеть LTE Advanced Pro, но смартфонов для нее пока нет

Она запустила сеть LTE Advanced Pro, но смартфонов для нее пока нет

МТС начинает коммерческую эксплуатацию диапазона 2595–2620 МГц, который она выиграла на конкурсе в феврале, заплатив 3,97 млрд руб. Оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сети стандарта LTE Advanced Pro (4,5G) в Москве, Петербурге, Уфе и Якутске на частотах в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников. По его словам, в 2017 г. оператор планирует покрыть такими сетями еще девять регионов, а массовое их строительство в оставшихся регионах начнется в 2018 г.

Технология LTE Advanced Pro позволяет агрегировать (складывать) частоты разных технологий: в диапазоне 1800 МГц прием и передача данных идет на разных частотах (FDD), а в 2600 МГц – на одной частоте, но в разных временных интервалах (TDD). В результате пиковые скорости доступа этой сети составят 300–700 Мбит/с, что в 3–7 раз выше, чем у обычного LTE, утверждает Солодовников. Правда, устройств, поддерживающих 4,5G на российском рынке пока нет – производители планируют внедрить его поддержку в первом полугодии 2017 г., говорит он.

Сеть «Мегафона» с 2014 г. дает возможность абонентам работать на пиковых скоростях до 300 Мбит/с, сегодня такие скорости доступны в 25 городах страны, замечает представитель оператора Юлия Дорохина.

На февральском аукционе «Вымпелком» выиграл частоты в диапазоне 2600 МГц в 32 регионах, предложив за них 1,52 млрд руб. «Вымпелком» сейчас использует агрегацию частот FDD в Москве, Владивостоке и Петербурге, рассказывает его представитель Анна Айбашева. В дальнейшем планируется расширять географию агрегации – в частности, сейчас идет модернизация сети и в ее ходе планируется агрегировать в ключевых филиалах диапазоны 1800 МГц (местами – 800 МГц) с 2600 МГц для дальнейшего внедрения LTE Advanced Pro, обещает Айбашева. Но отталкиваться «Вымпелком» будет в первую очередь от проникновения терминалов с поддержкой этой технологии – их количество пока сравнительно невелико, отмечает она.