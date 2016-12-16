Персональные технологии
Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Amazon научился летать

Дрон Amazon впервые доставил заказ

Компания надеется, что в будущем дроны помогут ему доставлять товары в сельской местности
На прошлой неделе компания Amazon.com впервые использовала беспилотный летательный аппарат для коммерческой доставки заказа
На прошлой неделе компания Amazon.com впервые использовала беспилотный летательный аппарат для коммерческой доставки заказа
Amazon

В среду компания опубликовала видеоролик, демонстрирующий загрузку в беспилотник заказанного товара, старт устройства с подвижной платформы, полет и выгрузку покупки на лужайку около дома. Первым клиентом этого сервиса стал житель сельской местности вблизи британского Кембриджа, заказ состоял из пакета попкорна и миниатюрной телевизионной приставки, на обслуживание заказа ушло 13 минут, пишет The Wall Street Journal.

В течение трех лет Amazon развивает свой проект Prime Air по созданию транспортной воздушной сети для доставки товаров потребителям, и дроны являются важной его частью. Поначалу инициатива вызывала сильный скепсис, кроме того, Amazon пришлось решать проблемы, связанные с регулирующими нормами. Декабрьская беспилотная доставка ознаменовала начало коммерческой эксплуатации дронов в качестве курьеров. «Первая доставка товара клиенту #AmazonPrimeAir занесена в бухгалтерские книги», – написал в твиттере генеральный директор Amazon Джефф Безос.

На данный момент Prime Air использует дроны длиной около 1 м, доставляемый груз должен умещаться в контейнер примерно с коробку для обуви, его масса может доходить до 2,4 кг. Полет происходит полностью автономно – дроном управляет встроенная электроника. В июле Amazon получил разрешение Управления гражданской авиации Великобритании на использование дронов для доставки грузов в произвольные точки. Британия – одна из стран с наиболее либеральным подходом к регулированию в области беспилотных аппаратов, хотя и здесь власти требуют, чтобы диспетчеры с наземных наблюдательных станций контролировали работу дронов и вмешивались в управление при угрозе аварии.

Дроны нарасхват

Facebook ведет переговоры с рядом стран об испытании дронов, с помощью которых компания хочет обеспечивать интернет-соединением удаленные уголки земного шара, сообщал ранее директор аэронавигационной платформы Facebook Мартин Гомес. Эту инициативу компания развивает в рамках проекта Internet.org, чтобы обеспечить доступом в сеть 5 млрд человек. По его словам, испытания могут состояться в 2018 г.

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