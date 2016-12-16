Дрон Amazon впервые доставил заказ

В среду компания опубликовала видеоролик, демонстрирующий загрузку в беспилотник заказанного товара, старт устройства с подвижной платформы, полет и выгрузку покупки на лужайку около дома. Первым клиентом этого сервиса стал житель сельской местности вблизи британского Кембриджа, заказ состоял из пакета попкорна и миниатюрной телевизионной приставки, на обслуживание заказа ушло 13 минут, пишет The Wall Street Journal.

В течение трех лет Amazon развивает свой проект Prime Air по созданию транспортной воздушной сети для доставки товаров потребителям, и дроны являются важной его частью. Поначалу инициатива вызывала сильный скепсис, кроме того, Amazon пришлось решать проблемы, связанные с регулирующими нормами. Декабрьская беспилотная доставка ознаменовала начало коммерческой эксплуатации дронов в качестве курьеров. «Первая доставка товара клиенту #AmazonPrimeAir занесена в бухгалтерские книги», – написал в твиттере генеральный директор Amazon Джефф Безос.

На данный момент Prime Air использует дроны длиной около 1 м, доставляемый груз должен умещаться в контейнер примерно с коробку для обуви, его масса может доходить до 2,4 кг. Полет происходит полностью автономно – дроном управляет встроенная электроника. В июле Amazon получил разрешение Управления гражданской авиации Великобритании на использование дронов для доставки грузов в произвольные точки. Британия – одна из стран с наиболее либеральным подходом к регулированию в области беспилотных аппаратов, хотя и здесь власти требуют, чтобы диспетчеры с наземных наблюдательных станций контролировали работу дронов и вмешивались в управление при угрозе аварии.

Дроны нарасхват Facebook ведет переговоры с рядом стран об испытании дронов, с помощью которых компания хочет обеспечивать интернет-соединением удаленные уголки земного шара, сообщал ранее директор аэронавигационной платформы Facebook Мартин Гомес. Эту инициативу компания развивает в рамках проекта Internet.org, чтобы обеспечить доступом в сеть 5 млрд человек. По его словам, испытания могут состояться в 2018 г.