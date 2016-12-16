Македония стала международным центром фейковых политических новостей

Небольшой городок в Македонии с населением всего 44 000 человек когда-то назывался Титов-Велес в честь бывшего лидера Югославии Иосипа Броз Тито, хвалившего производимые здесь ярко раскрашенные фарфоровые чайные сервизы. Теперь город называется просто Велес и приобретает известность благодаря действующим здесь интернет-сайтам, поставляющим фейковые новости о политике в США.

Более сотни сайтов, посвященных американской политике, управляются из Велеса. Занимаются этим несколько местных предприимчивых подростков, по-видимому, не связанных ни с правыми силами в США, ни с предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб. Они пишут новости-фальшивки, собирающие миллионы кликов. Одна из таких заметок, опубликованная 6 декабря, например, сообщала о нападении на Нью-Йорк террористов из Сирии (которого, конечно, не было).

Расцвет индустрии фейковых новостей в столь неожиданном месте в отдаленном районе Балкан мог повлиять и на результаты выборов в США. «Никто не может знать этого наверняка, но приятно думать, что мы могли изменить ход истории США», – говорит мэр Велеса Славчо Чадиев о сайтах, по мнению некоторых, способствовавших победе на выборах Дональда Трампа. «Некоторые говорят, что теперь наш город должен называться Трампов-Велес», – шутит он.

Трамп четко указывал своим сторонникам, что им не стоит доверять авторитетным средствам информации, говорит Бреннан Билберри, вице-президент американской компании Messina Group, специализирующейся на политическом консультировании. Это открыло ворота настоящей лавине фейковых новостей, добавляет он: «Долгосрочный риск заключается в том, что из-за созданного Трампом прецедента в будущем политики будут потворствовать распространению сфабрикованных новостей».

Создатели фальшивых новостей по-прежнему зарабатывают большую часть доходов на темах, имеющих отношение к Трампу. Однако грядущие выборы во Франции и Германии открывают перед ними новые горизонты. «Я думаю, такую модель можно воспроизвести где угодно, – говорит Мариус Драгомир, директор Center for Media, Data and Society в Центральноевропейском университете Будапешта. – Полагаю, именно это и произойдет. Как показывает практика, фейковые новости можно монетизировать, и многие захотят повторить успех [Велеса]».

«Это совсем не сложно, – говорит один из создателей сайтов из Велеса. – Я мог взять известное имя — например, ZDF (немецкий телеканал), и зарегистрировать новое доменное имя, скажем, ZDFpolitik.com. Вот и все, что нужно для начала».

Немецкие политики очень чувствительны к угрозе появления фейковых новостей. «Фейковые страницы, боты, тролли — все это может искажать взгляды», – говорила недавно законодателям канцлер Германии Ангела Меркель. «Честная борьба! Именно так мы должны провести выборы в 2017 г., а не так, как в США. Без фейковых новостей, без клеветы, без оскорблений», – писал в Twitter лидер социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль. Немцы не склонны массово вступать в политические группы в социальных сетях, признают создатели сайтов фейковых новостей. Это ограничивает мультипликативный эффект, позволявший новостям из Велеса собирать сотни тысяч кликов в течение нескольких часов. «Немцы относятся к политике серьезнее, это для них не развлечение», – добавляет один из собеседников FT.

Мотивы создания фейковых новостей – исключительно финансовые, рассказали FT на условиях анонимности трое подростков из Велеса.

Выписка по счету Google AdSense одного из создателей этих сайтов показала доход более 7500 евро только в ноябре — неплохо для страны, где средняя зарплата составляет примерно 350 евро в месяц. «Если я заработаю за год 100 000 евро, то заплачу 10 000 евро налогов. Двум моим учителям этого хватит на годовую зарплату», – рассказывает один из подростков, в момент интервью прогуливающий урок истории. «Поэтому у меня такое чувство, что я и отдаю что-то назад», – добавляет он.

Некоторые из сайтов содержат живые и образные тексты, авторов которых не сильно заботит то, что они имеют весьма отдаленное отношение к правде. «Одна из моих лучших историй — про то, как Трамп ударил на митинге парня-мусульманина», – вспоминает 17-летний владелец одного из сайтов. Другие полагаются на статьи, скопированные с других ресурсов, и на собирающие много кликов опросы. «Опросы работают лучше всего. Писать много не надо, а люди все равно кликают», - говорит на ломаном английском другой собеседник FT.

Один владельцев сайтов рассказал, что создал более 10 000 фальшивых профилей в Facebook, чтобы распространять ссылки на новости по социальной сети. Для размещения миллионов постов он использовал автоматизированные средства. Одна из групп в Facebook, которыми он управляет, называется American Politics Today и насчитывает более 85 000 подписчиков. Переходя по ссылкам из социальной сети, пользователи попадают на сайты, управляемые из Велеса, которые зарабатывают на продаже рекламы.

Facebook начала бороться с распространением фейковых новостей: недавно на сайте соцсети появилась кнопка, с помощью которой пользователи могут отметить новости, которые кажутся им фальшивыми. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также пообещал «разрушить экономику фейковых новостей», отказавшись от размещения своей рекламы на таких сайтах. При этом компания предупредила о сложностях определения того, является ли та или иная новость поддельной. «Мы не хотим сами судить, что правда, а что нет», – писал Цукерберг в конце ноября.

Подростки из Велеса не верят, что могли сыграть решающую роль в избрании Трампа. «А как же 120 млн человек, которые вообще не голосовали?», - говорит один из них. Внезапно разбогатев, некоторые подростки уже спустили большую часть денег на дорогие смартфоны, вечеринки и татуировки. Их более успешные «коллеги» говорят, что реинвестируют заработанное, скупая торговые площади в родном городе. У молодежи в Велесе не так много перспектив на рынке труда: или соглашаться на низкооплачиваемую работу официанта, или идти на один из оставшихся в стране заводов. «Я могу зарабатывать 200 евро в месяц в кафе или делать что-то с компьютерами», - говорит один из создателей сайтов.

Перевела Надежда Беличенко