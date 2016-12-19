Спрос на социальный интернет «Ростелекома» за 45 руб. в месяц растет

Интернет-трафик в точках WiFi-доступа «Ростелекома», которые оператор по программе устранения цифрового неравенства (УЦН) устанавливает в отдаленных селах, в III квартале 2016 г. составил 138 Тб, следует из материалов «Ростелекома». По словам представителя «Ростелекома» Валерия Костарева, в III квартале 2016 г. через эти точки в отдаленных населенных пунктах был установлен почти 1 млн интернет-соединений.

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