ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Oracle теряет прибыль

Oracle продает облачные продукты все лучше

Но чистая прибыль корпорации упала на 7,7%
Oracle теряет прибыль
Oracle теряет прибыль
Oracle

Совокупная квартальная выручка Oracle в сегментах SaaS (программное обеспечение как услуга) и PaaS (платформа как услуга) выросла по сравнению с прошлогодней на 81% до $878 млн. В то же время продажа облачных вычислительных мощностей (инфраструктура как услуга, IaaS) у Oracle развивается медленнее, чем ожидалось. Исполнительный председатель совета директоров корпорации Ларри Эллисон придает этому направлению большое значение, однако лидером здесь остается Amazon.com с ее сервисом Amazon Web Services.

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