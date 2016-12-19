Oracle продает облачные продукты все лучше

Совокупная квартальная выручка Oracle в сегментах SaaS (программное обеспечение как услуга) и PaaS (платформа как услуга) выросла по сравнению с прошлогодней на 81% до $878 млн. В то же время продажа облачных вычислительных мощностей (инфраструктура как услуга, IaaS) у Oracle развивается медленнее, чем ожидалось. Исполнительный председатель совета директоров корпорации Ларри Эллисон придает этому направлению большое значение, однако лидером здесь остается Amazon.com с ее сервисом Amazon Web Services.

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