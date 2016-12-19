ФАС подозревает Sony, Alcatel, LG и Asus в координации цен на смартфоны

Такие же претензии у ведомства ранее возникли к Apple и Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus информацию о ценах по жалобе на возможную координацию розничных цен на флагманские смартфоны, рассказала представитель ведомства Дарья Силкова. Речь идет об аппаратах Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, а также смартфонах LG G5 SE и Alcatel Idol 4s, уточнила она.

По ее словам, запросы в компании направлены по жалобе физического лица: его имя ФАС не раскрывает. Поводом к жалобе стало то, что цены на смартфоны в магазинах примерно одинаковы, это может быть результатом ценового сговора или координации ценообразования, что является нарушением закона о защите конкуренции, отметила Силкова. Максимальное наказание за такие нарушения — штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен. Но делать выводы рано: запросы только направлены, уточнила Силкова.

По данным компании - партнера нескольких сотовых ритейлеров, подтвержденным ранее сотрудниками нескольких компаний - партнеров производителей оборудования, в октябре 2016 г. доля Sony на российском рынке смартфонов в штуках не превышала 2,5%. Доля Asus составляла 3,2%, LG-3,7%. Alcatel — 5%.

На «Яндекс.маркете» цены на Sony Xperia XZ колеблются от чуть менее 42 000 руб. до чуть более 53 000 руб., цена Asus ZenFone 3 колеблется в зависимости от памяти и модификации в пределах примерно 14 000-57 000 руб. LG G5 SE предлагают примерно за 30 000-40 000 руб., Alcatel Idol 4s стоит около 23 000-30 000 руб. По данным «Яндекс.маркета», Alcatel Idol 4s в интернет-магазинах «Мегафона», «Связного» и «Вымпелкома» стоит одинаково - 29 990 руб.

Силкова напоминает, что ценообразование на смартфоны уже привлекало внимание ведомства. Например, с ноября 2016 г. ФАС изучает цены на флагманские аппараты Samsung, отмечает представитель службы. А в августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, имеющих отношение к Apple, в том числе на ее российскую «дочку» «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone. Apple опровергала обвинения в координации цен. «Те, кто занимаются перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.

По словам замруководителя ФАС Андрея Цариковского, которого цитирует сайт «России 24», результатов можно ожидать ближе к весне, «если кто-то из участников картеля не захочет осуществить явку с повинной».

Представитель Sony говорит, что компания пока не получала документов из ФАС. Коммерческий директор представительства Alcatel в России и СНГ Андрей Сергеев отказался от комментариев. Представители LG пока не ответили на вопросы «Ведомостей». Связаться с представителями Asus пока не удалось.

Говорить о координации цен по отношению к перечисленным ФАС брендам странно: цены на них в розничных сетях постоянно колеблются на несколько процентов, отмечает президент «Евросети» Александр Малис. Эти колебания зависят от промо-акций, которые проводят ритейлер и производители, от запасов того или иного устройства на складах, от конкурентного анализа, поясняет он.