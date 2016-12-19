Персональные технологии

ФАС подозревает Sony, Alcatel, LG и Asus в координации цен на смартфоны

Такие же претензии у ведомства ранее возникли к Apple и Samsung
Руководитель ФАС Игорь Артемьев
Руководитель ФАС Игорь Артемьев
Е. Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus информацию о ценах по жалобе на возможную координацию розничных цен на флагманские смартфоны, рассказала представитель ведомства Дарья Силкова. Речь идет об аппаратах Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, а также смартфонах LG G5 SE и Alcatel Idol 4s, уточнила она.

По ее словам, запросы в компании направлены по жалобе физического лица: его имя ФАС не раскрывает. Поводом к жалобе стало то, что цены на смартфоны в магазинах примерно одинаковы, это может быть результатом ценового сговора или координации ценообразования, что является нарушением закона о защите конкуренции, отметила Силкова. Максимальное наказание за такие нарушения — штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен. Но делать выводы рано: запросы только направлены, уточнила Силкова.

По данным компании - партнера нескольких сотовых ритейлеров, подтвержденным ранее сотрудниками нескольких компаний - партнеров производителей оборудования, в октябре 2016 г. доля Sony на российском рынке смартфонов в штуках не превышала 2,5%. Доля Asus составляла 3,2%, LG-3,7%. Alcatel — 5%.

Федеральная антимонопольная служба проверяет цены на смартфоны Samsung, подозревая производителя в их координации. Ранее она уже возбудила аналогичное дело против Apple
ФАС подозревает Samsung в координации цен на смартфоны
Ранее она уже возбудила аналогичное дело против Apple

На «Яндекс.маркете» цены на Sony Xperia XZ колеблются от чуть менее 42 000 руб. до чуть более 53 000 руб., цена Asus ZenFone 3 колеблется в зависимости от памяти и модификации в пределах примерно 14 000-57 000 руб. LG G5 SE предлагают примерно за 30 000-40 000 руб., Alcatel Idol 4s стоит около 23 000-30 000 руб. По данным «Яндекс.маркета», Alcatel Idol 4s в интернет-магазинах «Мегафона», «Связного» и «Вымпелкома» стоит одинаково - 29 990 руб.

Силкова напоминает, что ценообразование на смартфоны уже привлекало внимание ведомства. Например, с ноября 2016 г. ФАС изучает цены на флагманские аппараты Samsung, отмечает представитель службы. А в августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, имеющих отношение к Apple, в том числе на ее российскую «дочку» «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone. Apple опровергала обвинения в координации цен. «Те, кто занимаются перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.

По словам замруководителя ФАС Андрея Цариковского, которого цитирует сайт «России 24», результатов можно ожидать ближе к весне, «если кто-то из участников картеля не захочет осуществить явку с повинной».

ФАС возбудила новое дело против Apple

Представитель Sony говорит, что компания пока не получала документов из ФАС. Коммерческий директор представительства Alcatel в России и СНГ Андрей Сергеев отказался от комментариев. Представители LG пока не ответили на вопросы «Ведомостей». Связаться с представителями Asus пока не удалось.

Говорить о координации цен по отношению к перечисленным ФАС брендам странно: цены на них в розничных сетях постоянно колеблются на несколько процентов, отмечает президент «Евросети» Александр Малис. Эти колебания зависят от промо-акций, которые проводят ритейлер и производители, от запасов того или иного устройства на складах, от конкурентного анализа, поясняет он.

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