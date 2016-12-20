ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Импорт стал почти белым

Добровольное обеление IT-импорта утроило доходы бюджета

В 2015 году дистрибуторы заплатили 27 млрд рублей таможенных и налоговых сборов
Сейчас среди продающихся в России компьютеров серого импорта почти нет, хотя раньше он составлял до 50%
Сейчас среди продающихся в России компьютеров серого импорта почти нет, хотя раньше он составлял до 50%
М. Стулов / Ведомости

В начале апреля прошлого года крупнейшие российские IT-дистрибуторы подписали так называемую хартию белого импорта, договорившись перейти на прозрачные поставки электроники в Россию. Компании условились следить за рынком и выявлять игроков, уклоняющихся от прозрачного декларирования товаров при импорте или от уплаты налогов. В итоге в 2015 г. таможенные и налоговые платежи в сегменте электроники выросли до 27 млрд руб., что втрое больше 9 млрд руб., поступивших в бюджет в 2014 г., сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).

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