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Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Европа погорячилась с налогами Apple

Европа несправедливо доначислила Apple налоги в Ирландии

Еврокомиссия превысила свои полномочия, считает ирландский минфин
Еврокомиссия превысила свои полномочия и неверно истолковала ирландские законы, когда доначислила Apple налогов на 13 млрд евро, считает минфин этой страны
Еврокомиссия превысила свои полномочия и неверно истолковала ирландские законы, когда доначислила Apple налогов на 13 млрд евро, считает минфин этой страны
Eric Risberg / AP

Министерство финансов Ирландии раскритиковало решение Европейской комиссии о взыскании с корпорации Apple налоговой задолженности в размере 13 млрд евро ($13,59 млрд). В понедельник министерство опубликовало трехстраничный документ с анализом ситуации и призывом отменить слишком жесткое решение, вынесенное в августе этого года.

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