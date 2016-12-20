Европа несправедливо доначислила Apple налоги в Ирландии

Еврокомиссия превысила свои полномочия и неверно истолковала ирландские законы, когда доначислила Apple налогов на 13 млрд евро, считает минфин этой страны

Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Европа погорячилась с налогами Apple

Министерство финансов Ирландии раскритиковало решение Европейской комиссии о взыскании с корпорации Apple налоговой задолженности в размере 13 млрд евро ($13,59 млрд). В понедельник министерство опубликовало трехстраничный документ с анализом ситуации и призывом отменить слишком жесткое решение, вынесенное в августе этого года.