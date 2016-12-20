Покупатели пока предпочитают мультибрендовую сотовую розницу монобрендовой

В 2016 г. только 25% покупателей смартфонов купили их в монобрендовых магазинах сотовых операторов. Это вытекает из исследования Deloitte, с которым ознакомились «Ведомости». Консалтинговая компания опросила 2000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, покупавших телефоны и смартфоны в офлайн-магазинах. Большинство из них – 44% – воспользовались услугами мультибрендовой сотовой розницы (например, «Евросеть» или «Связной»). При этом доля респондентов, покупающих смартфоны в монобрендах, немного выросла – с 19% в 2015 г. до 25% в 2016 г. Доля покупателей в мультибренде, напротив, снизилась – с 48 до 44%. Чуть менее четверти покупают смартфоны в магазинах бытовой техники. На салоны вендоров и другие каналы продаж пришлось по 4% покупок респондентов.

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