«В контакте» запустила приложение для видеотрансляций

«В контакте» сообщила о запуске приложения для прямых видеотрансляций – VK Live. Приложение уже доступно в магазине AppStore, версия для смартфонов Android выйдет в ближайшее время, обещает компания.

Twitch от «В контакте» В сентябре «В контакте» запустила бета-тестирование стриминговой платформы для трансляций видеоигр. С того момента соцсеть транслировала различные киберспортивные соревнования, включая The International, The Boston Major, матчи всех звезд League of Legends.

VK Live – это приложение для ведения прямого эфира из любой точки мира для пользователей социальной сети «В контакте», говорится в сообщении. Трансляция видео доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах соцсети. Тестирование функции прямых эфиров началось еще в 2015 г.

Возможность делать прямые трансляции уже есть в крупнейшей мире социальной сети Facebook – компания запустила сервис Facebook Live летом 2015 г. Трансляции можно вести прямо из приложения самой Facebook либо из приложения Facebook Mentions, которое, правда, доступно только для пользователей верифицированных аккаунтов социальной сети.

«Одним из ключевых решений, отличающих VK Live от других подобных продуктов на рынке, стала возможность монетизировать собственные трансляции — авторы прямых эфиров смогут зарабатывать на своих видео благодаря возможности отправок подарков от зрителей», - говорится в сообщении «В контакте».

Подарки можно будет превратить в деньги. Для получения выплаты авторам необходимо воспользоваться услугами авторизованного партнера «В контакте» – агрегатора AppsCentrum, говорит представитель «В контакте» Евгений Красников. Через эту компанию пользователи соцсети уже выводят средства из «В контакте»: например, AppsCentrum занимается выплатой вознаграждения за голоса «В контакте» (внутренняя валюта соцсети) и размещенную рекламу.