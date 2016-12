«В контакте» запустила приложение для видеотрансляций

«В контакте» сообщила о запуске приложения для прямых видеотрансляций – VK Live. Приложение уже доступно в магазине AppStore, версия для смартфонов Android выйдет в ближайшее время, обещает компания.

Twitch от «В контакте»

В сентябре «В контакте» запустила бета-тестирование стриминговой платформы для трансляций видеоигр. С того момента соцсеть транслировала различные киберспортивные соревнования, включая The International, The Boston Major, матчи всех звезд League of Legends.