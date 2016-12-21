ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: РВК может возглавить соратник Якеменко

РВК может возглавить соратник Василия Якеменко

Правительство рассматривает на пост гендиректора кандидатуру Александра Повалко
РВК может возглавить соратник Якеменко
РВК может возглавить соратник Якеменко
М. Стулов / Ведомости

На пост гендиректора Российской венчурной компании (РВК) претендует Александр Повалко, только что оставивший должность заместителя министра образования и науки. О том, что правительство рассматривает его кандидатуру на этот пост, сообщил ТАСС и подтвердил собеседник «Ведомостей» в Минэкономразвития и источник в самой РВК. Другой источник в правительстве говорит, что Повалко проходит проверку ФСБ и решения по его кандидатуре нет. Повалко проходит проверку ФСБ и Росимущества, «так что финального решения нет», подтвердил человек в РВК.

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