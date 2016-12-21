РВК может возглавить соратник Василия Якеменко

На пост гендиректора Российской венчурной компании (РВК) претендует Александр Повалко, только что оставивший должность заместителя министра образования и науки. О том, что правительство рассматривает его кандидатуру на этот пост, сообщил ТАСС и подтвердил собеседник «Ведомостей» в Минэкономразвития и источник в самой РВК. Другой источник в правительстве говорит, что Повалко проходит проверку ФСБ и решения по его кандидатуре нет. Повалко проходит проверку ФСБ и Росимущества, «так что финального решения нет», подтвердил человек в РВК.