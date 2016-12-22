Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: «Роснано» готова к выходу

«Роснано» приготовилась к выходу из американской NeoPhotonics

Но делать этого сейчас не собирается, ожидая роста акций

Павел Кантышев

/ Ведомости