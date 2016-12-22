Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: «Роснано» готова к выходу

«Роснано» приготовилась к выходу из американской NeoPhotonics

Но делать этого сейчас не собирается, ожидая роста акций
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
С. Портер / Ведомости

«Роснано» сможет продать все принадлежащие ей акции NeoPhotonics (торгуются на NYSE), говорится в проспекте этой американской компании.

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Комментарии  ()
ФОК
15:38 22.12.2016
Нормальный IRR, 10% в долларах в год. В рублях много больше ;-) Плюсом было открыто высокотехнологичное производство в России.
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