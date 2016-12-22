Пионер безлимитного мобильного интернета первым откажется от него

«Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи) изменит принципы предоставления услуг для смартфонов, говорится в сообщении оператора. Новая линейка тарифов, которая будет введена 25 января 2017 г., не предусматривает безлимитного доступа в интернет. Тарифы будут представлять собой пакеты минут и трафика. Безлимитный доступ можно будет получить только к отдельным мобильным приложениям, подключив для этого специальную опцию, следует из сообщения. Параметры новых тарифов и опций оператор пока не раскрывает. Тарифы с безлимитным интернетом будут закрыты для новых подключений.

«Скартел» был пионером безлимитного мобильного интернета в России. В апреле 2014 г. он стал предоставлять услуги голосовой мобильной связи и одновременно на всех своих тарифах предоставил безлимитный доступ в интернет. Первым стал предлагать абонентам не пакет трафика, а безлимитный мобильный интернет с определенной предельной скоростью (устанавливается только для модемов, на смартфонах и планшетах ограничения нет). В этом году его примеру последовали четыре федеральных оператора. Первым, в марте, это сделал как раз «Вымпелком», к нему в мае присоединилась МТС, в июне безлимитный интернет появился в тарифах «Мегафона», а спустя два месяца, в августе, «большую тройку» догнал и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2).

По словам гендиректора «Скартела» Владимира Добрынина, переход к новым принципам тарификации вызван тем, что оператор уже подключил максимально возможную часть аудитории - абонентов с высоким уровнем потребления трафика, на которых услуги «Скартела» были ориентированы изначально. Для новых клиентов из других групп пользователей предложение больше не является оптимальным и не удовлетворяет все их потребности, объяснил Добрынин. По его словам, сейчас более 85% новых абонентов оператора ежемесячно потребляют не более 5 Гб трафика, при этом 80% их трафика приходится на 10-15 популярных мобильных приложений.

Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, прогнозировал гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен на встрече с журналистами 15 декабря. У операторов просто нет другого выхода, отметил он. Йонсен заявил, что 3G-сети операторов уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Ежегодно трафик российских мобильных пользователей растет на 30%, говорилось в исследовании UBS Evidence Lab. и банка UBS. Но, по их мнению, на выручке рост отражается не так заметно и доход от передачи данных будет расти на 10–20% в год. Доля пользователей, обходящихся минимальным размером месячного трафика (до 0,5 Гб в месяц), с марта 2015 г. по март 2016 г. сократилась почти вдвое до 9%, говорилось в отчете UBS. Треть абонентов использует свыше 5 Гб в месяц, 27% нужны от 3 до 5 Гб в месяц, следует из отчета UBS.

Безлимитные тарифы пользуются некоторым спросом, однако реальное потребление дата-трафика на них не намного выше, чем на тарифах с включенными пакетами дата-трафика, говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. В перспективе безлимитные тарифы для всех абонентов будут сдерживать дальнейшее развитие рынка, считает она. Международный опыт подсказывает, что баланса в этом вопросе можно достигнуть через внедрение модели ценообразования, основанного на стоимости единицы переданных данных, а не на стоимости минуты голосового общения. Такой подход обеспечивает справедливую тарификацию, когда клиенты, которые потребляют всего несколько гигабайт в месяц, не должны платить столько же, сколько те, кто потребляет десятки и сотни гигабайт. Прийти к осознанию этого должен весь рынок, обращает внимание Айбашева.

«T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) пока не планирует отказываться от безлимитных тарифов, однако будет следить за рыночными тенденциями, обещает представитель оператора Константин Прокшин. Безлимитные пакетные тарифы – это нишевое предложение, оно помогает привлекать новых абонентов, напоминает он. Оно сконфигурировано таким образом, чтобы отвечать требованиям определенной группы пользователей, которым очень важен безлимитный мобильный интернет и в меньшей степени нужны минуты и sms.

Представитель МТС отказался от комментариев.