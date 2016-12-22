Кинотеатр «Формулы кино» останется работать в «Афимолле»

Киносеть «Формула кино» и торговый центр «Афимолл» подписали дополнительное соглашение к договору аренды, где зафиксирована устраивающая обоих ставка аренды. Об этом говорится в совместном заявлении компаний. «Формула кино» отзовет из суда иск к «Афимоллу», где требовала изменить условия договора аренды.

Конфликт между «Афимоллом» и «Формулой кино» стал публичным после того, как в середине ноября сеть подала иск против своего арендодателя. Вслед за этим торговый центр 7 декабря заявил, что в одностороннем порядке досрочно расторг договор с сетью кинотеатров «Формула кино», и потребовал освободить помещение в течение пяти дней. Гендиректор «Формулы кино» Никита Щеголь назвал требования торгового центра незаконными: «Мы ждем результатов рассмотрения иска, намерены продолжать работать в «Афимолле» и рассчитываем на подписание нового договора. Выезжать отсюда мы пока не собираемся».

Кинотеатр продолжал работать в «Афимолл» и после истечения пяти дней, данных ему арендодателем на выселение. Щеголь уточнил, что договор так и не был расторгнут и продолжает действовать.

Представитель «Афимолла» объяснял разрыв отношений с «Формулой кино» накопившейся задолженностью по оплате аренды.

Опрошенные «Ведомостями» консультанты, работающие на рынке недвижимости, говорили, что это первый известный им случай, когда арендодатель демонстративно выселяет крупную сеть кинотеатров и вообще якорного арендатора. Обычно в мирной ситуации крупный арендатор получает около полугода на освобождение площадей, добавляют они. Щеголь также утверждал, что не знает других ситуаций с требованием выселения кинотеатра из большого торгового центра.

Но если арендатор долгое время, к примеру около полугода, задерживает платежи, то контракт обычно предусматривает возможность выселить его в очень короткий срок, уточняла директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Ясько.

Иск к «Афимоллу» киносеть подала в середине ноября. Тогда Щеголь объяснял «Ведомостям», что договор об аренде помещения был заключен еще в 2008 г., ставка была зафиксирована в валюте (сам кинотеатр открылся в 2011 г.). Прежде компании удавалось договариваться с торговым центром о приемлемых условиях контракта за счет дополнительных соглашений. Этим летом очередная договоренность такого рода истекла, говорил он. «Афимолл» решил существенно увеличить платеж – теперь он превышает доходы кинотеатра. «Мы добиваемся изменения условий контракта через суд в связи с существенным изменением обстоятельств», – говорил Щеголь.

Арендные ставки – болезненный вопрос для кинотеатров, особенно для крупных сетей, поскольку большая часть их залов расположены не в собственных отдельно стоящих помещениях, а внутри торговых центров. В конце 2014 г. крупнейшие российские киносети даже опубликовали открытое письмо к владельцам ТРЦ с призывом принципиально пересмотреть договоры об аренде и привязать ставки вместо доллара к рублю.

«Формула кино» – вторая по величине сеть кинотеатров в России после «Синема парка». По данным «Невафильм Research», на начало ноября у «Синема парка» было 37 кинотеатров с 334 залами, у «Формулы кино» – 35 кинотеатров с 266 залами. Это 6,4% всех современных кинозалов в стране. Около 75% акций «Формулы кино» принадлежит А1, инвестиционному подразделению «Альфа-групп», остальное – у одного из основателей сети, Владимира Захарова. Сеть не раскрывает финансовых показателей. Прежде источники «Ведомостей», знакомые с ее финансовыми показателями, говорили, что EBITDA «Формулы кино» в 2015 г. составила около 1 млрд руб.

«Афимолл сити» – крупный торговый центр в «Москва-сити», его площадь – 282 100 кв. м. Это один из двух крупнейших активов AFI Development. Весь портфель компании, основной владелец которой – израильский бизнесмен Лев Леваев, оценивается в $1,2 млрд. В марте этого года AFI Development сообщила, что получила от кредитора, банка ВТБ, предупреждение: тот может потребовать досрочного исполнения кредитных обязательств в связи с ухудшением финансового положения заемщика. Но в сентябре стороны договорились о реструктуризации кредита на $600 млн.