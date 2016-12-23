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Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Apple и Nokia вооружились исками

Nokia и Apple подали друг против друга патентные иски

Это продолжение патентной войны, пять лет назад закончившейся поражением Apple
В 2011 г. Nokia получила от Apple предположительно $720 млн компенсации за нарушение патентов
В 2011 г. Nokia получила от Apple предположительно $720 млн компенсации за нарушение патентов
Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник Apple подала в федеральный суд Сан-Франциско иск против Nokia и еще двух компаний, обвинив их в сговоре с целью «вымогания громадных доходов, несправедливого и нарушающего принципы конкуренции». В среду Nokia нанесла ответный удар, подав в суды Германии и США иски против Apple, которая, как утверждается, нарушила 32 патента финской компании в целом ряде продуктов, включая разные модели iPhone и iPad.

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