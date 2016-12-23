«Национальная медиа группа» сменила гендиректора «Пятого канала»

Генеральный директором «Пятого канала» (входит в «Национальную медиа группу», НМГ) назначен Юрий Шалимов, сообщил холдинг. До этого он занимал должность первого заместителя генерального директора канала РЕН ТВ (68% телеканала принадлежит НМГ). Алексей Бродский, который возглавлял «Пятый канал» на протяжении шести лет, принял решение уйти из компании по истечении трудового контракта. Кадровые изменения будут действительны с 1 февраля 2017 г.

С 2015 г. Шалимов был заместителем генерального директора РЕН ТВ. С 2013 по 2015 г. он был гедиректором и генпродюсером медиахолдинга «Красная звезда». С 2004 по 2013 г. возглавлял дирекцию общественно-правового вещания телекомпании НТВ.

Также НМГ выделила телевизионное направление в отдельный сегмент. «В НМГ будет создана единая управленческая площадка для стратегического развития активов, при этом РЕН ТВ и "Пятый канал" сохранят свою уникальную программную и редакционную политику», – говорится в сообщении холдинга.

Руководить телевизионным направлением будет генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Он сохранит за собой пост гендиректора канала и продолжит курировать новостное направление медиахолдинга. Тюлин с 2000 г. работал журналистом на каналах «ТВ-центр» и НТВ. С 2007 г. работал журналистом на каналах, в 2009 г. занял должность директора Дирекции информационно-аналитического вещания телерадиокомпании «Петербург – Пятый канал» («Пятый канал»). С 2011 г. он был первым заместителем генерального директора телеканала РЕН ТВ по информационному и общественно-политическому вещанию, а также главным редактором телеканала. В ноябре 2012 г. он был назначен руководителем департамента информации и рекламы ОАО «НК «Роснефть». С января 2014 г. работал заместителем генерального директора НМГ.

«Объединение возможностей двух каналов, которые стабильно входят в топ-5 национального рейтинга по охвату аудитории, позволит существенно укрепить их позиции на телевизионном рынке», – рассчитывает генеральный директор НМГ Ольга Паскина, слова которой приводятся в сообщении холдинга.

НМГ была создана в 2008 г. путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова и страховой группы «Согаз». Сейчас это один из крупнейших частных медиахолдингов в России, который владеет такими каналами, как «Пятый» и РЕН ТВ, а также блокпакетом «Первого канала». Также НМГ контролирует около 20% рынка платного ТВ в России: кроме неэфирных каналов Discovery совместное предприятие группы и этого американского холдинга управляет в России каналами Turner. Такое же СП у НМГ есть с группой фондов Baring Vostok, которое управляет в России каналами Viasat. Среди активов холдинга также есть производитель сериалов Art Pictures Vision, газеты («Известия», «Metro-Петербург» и «Спорт-экспресс»), а также радиостанция Life#Звук (бывшая «Русская служба новостей»). Стоимость активов компании по состоянию на конец марта 2016 г. RAEX оценивает в 16,5 млрд руб.