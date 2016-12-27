Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро

Холдинг Fort Group хотел бы заключить контракт на размещение рекламы в метро – это хорошая инвестиционная возможность, считает управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Он говорит, что не видит прямо сейчас больших перспектив в строительстве торговых и бизнес-центров. Fort Group принадлежит 11 объектов торговой недвижимости общей площадью более 500 000 кв. м, а также 80% газеты «Деловой Петербург». Компания занимается outdoor-, indoor-, интернет-рекламой как издательство и как девелопер торговой недвижимости, говорит Левченко. «Баннерная реклама падает, а рынок наружной рекламы сужается, но метро остается эксклюзивной вещью, которая генерирует доход и остается рентабельным бизнесом», – объясняет он.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров