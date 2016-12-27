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Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро

Конкурс перенесен на январь
Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро
Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро
Сергей Петров для Ведомостей

Холдинг Fort Group хотел бы заключить контракт на размещение рекламы в метро – это хорошая инвестиционная возможность, считает управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Он говорит, что не видит прямо сейчас больших перспектив в строительстве торговых и бизнес-центров. Fort Group принадлежит 11 объектов торговой недвижимости общей площадью более 500 000 кв. м, а также 80% газеты «Деловой Петербург». Компания занимается outdoor-, indoor-, интернет-рекламой как издательство и как девелопер торговой недвижимости, говорит Левченко. «Баннерная реклама падает, а рынок наружной рекламы сужается, но метро остается эксклюзивной вещью, которая генерирует доход и остается рентабельным бизнесом», – объясняет он.

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