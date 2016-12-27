«Ростех» не против, чтобы «Система» получила контроль в их СП в электронике

Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с журналистами в понедельник впервые официально прокомментировал возможность создания совместного предприятия по микроэлектронике с АФК «Система». Он подтвердил, что компании ведут консультации на эту тему. На вопрос о возможном распределении долей Чемезов ответил: «Ростех» не против того, чтобы контроль в этом предприятии достался «Системе». Однако оценку активов еще никто не делал, добавил он. Если она покажет, что активы «Системы» стоят дешевле тех, что внесет «Ростех», Чемезов считает возможным, чтобы «Система» доплатила за контроль в предприятии.