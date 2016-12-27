Падение выручки от традиционной телефонной связи впервые замедлило темп

Падение выручки от традиционной телефонии в России впервые замедлилось
М. Стулов / Ведомости
Падение доходов операторов фиксированной телефонии в 2016 г. замедлилось на 0,5 процентного пункта до 7,6%, следует из отчета «ТМТ консалтинга» по предварительным итогам года в отрасли связи. В 2015 и 2014 гг. рынок фиксированной телефонии падал, по их подсчетам, на 8,1%. По расчетам же аналитической компании iKS-Consulting, в 2014 г. он сократился на 7%, а годом ранее падение доходов было 5%. Таким образом, замедление падения на этом рынке происходит впервые.