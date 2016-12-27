Падение выручки от традиционной телефонной связи впервые замедлило темп

Падение доходов операторов фиксированной телефонии в 2016 г. замедлилось на 0,5 процентного пункта до 7,6%, следует из отчета «ТМТ консалтинга» по предварительным итогам года в отрасли связи. В 2015 и 2014 гг. рынок фиксированной телефонии падал, по их подсчетам, на 8,1%. По расчетам же аналитической компании iKS-Consulting, в 2014 г. он сократился на 7%, а годом ранее падение доходов было 5%. Таким образом, замедление падения на этом рынке происходит впервые.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров