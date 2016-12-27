Персональные технологии Производитель фитнес-браслетов Fitbit отозвал один из исков против Jawbone Fitbit предрекает конкуренту скорое банкротство 27 декабря 00:10 Джорджия Уэллс / The Wall Street Journal {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Стенд Fitbit на выставке CES International Gregory Bull / AP Год назад Fitbit подала в Комиссию по международной торговле США (USITC) жалобу, заявив, что конкурирующая с ней Jawbone нарушает ее патенты. В пятницу Fitbit сообщила об отзыве жалобы, пояснив это тем, что Jawbone терпит финансовый крах. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров