Персональные технологии

Производитель фитнес-браслетов Fitbit отозвал один из исков против Jawbone

Fitbit предрекает конкуренту скорое банкротство
Стенд Fitbit на выставке CES International
Стенд Fitbit на выставке CES International
Gregory Bull / AP

Год назад Fitbit подала в Комиссию по международной торговле США (USITC) жалобу, заявив, что конкурирующая с ней Jawbone нарушает ее патенты. В пятницу Fitbit сообщила об отзыве жалобы, пояснив это тем, что Jawbone терпит финансовый крах.

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