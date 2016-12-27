Производитель фитнес-браслетов Fitbit отозвал один из исков против Jawbone

Год назад Fitbit подала в Комиссию по международной торговле США (USITC) жалобу, заявив, что конкурирующая с ней Jawbone нарушает ее патенты. В пятницу Fitbit сообщила об отзыве жалобы, пояснив это тем, что Jawbone терпит финансовый крах.

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