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Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: В Россию с блокировкой

Большая часть трафика «Живого журнала» теперь идет через Россию

Это связано с оптимизацией нагрузки на сервис, настаивает владелец сервиса – холдинг Rambler & Co
Сервис Livejournal сменил IP-адреса
Сервис Livejournal сменил IP-адреса
Зыков Кирилл / PhotoXPress

В минувшие выходные Роскомнадзор заблокировал около 100 страниц пользователей Livejournal («Живого журнала», ЖЖ), следует из реестра запрещенных ресурсов (его мониторит портал «Роскомсвобода»). Сами пользователи ЖЖ обратили внимание, что IP-адреса Livejournal перешли из американской юрисдикции в российскую. Попасть на заблокированные страницы пользователей невозможно, даже используя стандартные методы обхода блокировок, написал бывший руководитель службы блогов компании Livejournal Антон Носик. Он объяснил происходящее переездом ЖЖ на серверы в России.

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