Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Китай собирается на Луну и Юпитер

Китай хочет стать мировой космической державой

Он планирует исследовать Юпитер и Луну, привлекая в том числе частные деньги
Китай хочет стать мировой космической державой
Китай хочет стать мировой космической державой
Ng Han Guan / AP

Китай представил планы исследования Юпитера и дальней стороны Луны с помощью космических зондов. Эти планы станут частью программы, которая, как ожидается, позволит Китаю к 2030 г. войти в тройку крупнейших космических держав планеты.

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