Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Китай собирается на Луну и Юпитер

Китай хочет стать мировой космической державой

Он планирует исследовать Юпитер и Луну, привлекая в том числе частные деньги

Чарльз Кловер

/ Financial Times