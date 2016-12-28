Наукоемкие технологии Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Китай собирается на Луну и Юпитер Китай хочет стать мировой космической державой Он планирует исследовать Юпитер и Луну, привлекая в том числе частные деньги 28 декабря 00:08 Чарльз Кловер / Financial Times {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Китай хочет стать мировой космической державой Ng Han Guan / AP Китай представил планы исследования Юпитера и дальней стороны Луны с помощью космических зондов. Эти планы станут частью программы, которая, как ожидается, позволит Китаю к 2030 г. войти в тройку крупнейших космических держав планеты. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров