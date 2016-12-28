Смартфоны в России дорожают, несмотря на укрепление рубля

Средний чек растет из-за роста спроса на дорогие аппараты
А. Гордеев / Ведомости
Один доллар сегодня стоит 60,86 руб., на 16,5% меньше, чем в начале года. Однако за год цены на смартфоны практически не снизились, констатирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом, по данным компании – партнера нескольких производителей электроники (ранее эти данные подтверждали люди, близкие к другим компаниям – партнерам вендоров), средний чек на смартфоны в 2016 г. вырос. По этим данным, в ноябре россияне покупали умный телефон в среднем за 13 000 руб. – это примерно на 14,7% больше, чем годом ранее. Эти цифры подтверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева: средний чек за год вырос на 15%. Средняя цена смартфона в России по итогам 11 месяцев 2016 г. составляет 12 200 руб. (рост на 22% год к году), отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов.