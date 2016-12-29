Правительство за полтора года не выполнило поручение президента по реформе авторских обществ

В августе 2015 г. президент России Владимир Путин поручил правительству реформировать систему сбора авторских вознаграждений, представить конкретные предложения чиновники должны были к 15 сентября 2015 г. Ответственным за реформу был назначен первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поручению Путина предшествовали многочисленные претензии музыкантов к работе организаций, которые собирают деньги в их пользу. Музыканты жаловались, что система сборов совершенно непрозрачна и непонятно, почему одни композиторы получают сотни тысяч рублей, а другие – копейки. Например, поэт-песенник Илья Резник говорил в 2014 г., что получал от Российского авторского общества (РАО) всего 12 коп. в год. Спустя почти полтора года после истечения сроков поручение президента так и не выполнено. Чиновники различных министерств и ведомств перекладывают вину за это друг на друга.

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