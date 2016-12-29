Медиа
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Авторский разбор

Правительство за полтора года не выполнило поручение президента по реформе авторских обществ

Подготовленные поправки противоречат друг другу
Игорь Шувалов за полтора года так и не смог решить, как нужно собирать деньги для музыкантов
Игорь Шувалов за полтора года так и не смог решить, как нужно собирать деньги для музыкантов
Михаил Метцель / ТАСС

В августе 2015 г. президент России Владимир Путин поручил правительству реформировать систему сбора авторских вознаграждений, представить конкретные предложения чиновники должны были к 15 сентября 2015 г. Ответственным за реформу был назначен первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поручению Путина предшествовали многочисленные претензии музыкантов к работе организаций, которые собирают деньги в их пользу. Музыканты жаловались, что система сборов совершенно непрозрачна и непонятно, почему одни композиторы получают сотни тысяч рублей, а другие – копейки. Например, поэт-песенник Илья Резник говорил в 2014 г., что получал от Российского авторского общества (РАО) всего 12 коп. в год. Спустя почти полтора года после истечения сроков поручение президента так и не выполнено. Чиновники различных министерств и ведомств перекладывают вину за это друг на друга.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Другие материалы в сюжете