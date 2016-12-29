Действия Tele2 усилили конкуренцию на рынке связи и привели к снижению выручки операторов

Tele2 не смогла завоевать Москву, но заставила конкурентов снизить цены в столице
Евгений Разумный / Ведомости
Четвертый федеральный сотовый оператор «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) заканчивает год молчанием. Начиная с III квартала 2016 г. компания перестала публиковать отчетность, кварталом ранее она отказалась от публикации данных об абонентской базе в Москве. По итогам 2016 г. Tele2 отчитываться тоже не будет, говорит представитель оператора Константин Прокшин. Tele2 – компания не публичная и может себе это позволить. Успехи Tele2 вызывают жесткую и фокусную реакцию других участников рынка, объяснял Прокшин, и это создает ненужные дополнительные риски на ключевых направлениях бизнеса.