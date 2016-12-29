ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Реестр наполнился софтом

Итоги импортозамещения в области софта

За год существования реестр российского ПО пополнился 2590 продуктами
За год существования реестр российского ПО успел пополниться 2590 продуктами
За год существования реестр российского ПО успел пополниться 2590 продуктами
Максим Стулов / Ведомости

Год назад 31 декабря, в канун Нового года, чиновники Минкомсвязи утверждали документы для реестра отечественного программного обеспечения (ПО). Нормативная база у IT-импортозамещения появилась чуть раньше – в ноябре, когда правительство утвердило запрет на свободные закупки госорганами иностранного софта (см. врез). Хотя официально реестр заработал с 1 января 2016 г., первые три программы попали в него только 29 января. Сейчас в реестре 2590 программ, отчиталось Минкомсвязи 26 декабря.

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