Ценовая война в сотовом ритейле выдыхается

Ценовая война на российском сотовом рынке, продолжавшаяся весь уходящий год, близится к завершению. Конфликт вспыхнул в апреле 2015 г. Тогда МТС объявила, что будет продавать в своих салонах смартфоны (в основном Samsung) по ценам, близким к себестоимости, – оператор рассчитывал таким образом привлечь в свои салоны посетителей и увеличить число новых подключений, несмотря на прекращение сотрудничества со «Связным». В ответ «Связной», а также вернувшиеся в его салоны «Вымпелком» и «Мегафон» и их дочерняя «Евросеть» в конце весны 2015 г. отказались торговать устройствами Samsung, объяснив это высоким уровнем брака. В итоге МТС стала основным продавцом Samsung в России.