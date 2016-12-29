Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Трофеи ценовой войны

Ценовая война в сотовом ритейле выдыхается

Продолжать ее дальше никто не хочет
Ценовая война на сотовом розничном рынке затихает
Ценовая война на сотовом розничном рынке затихает
Андрей Гордеев / Ведомости

Ценовая война на российском сотовом рынке, продолжавшаяся весь уходящий год, близится к завершению. Конфликт вспыхнул в апреле 2015 г. Тогда МТС объявила, что будет продавать в своих салонах смартфоны (в основном Samsung) по ценам, близким к себестоимости, – оператор рассчитывал таким образом привлечь в свои салоны посетителей и увеличить число новых подключений, несмотря на прекращение сотрудничества со «Связным». В ответ «Связной», а также вернувшиеся в его салоны «Вымпелком» и «Мегафон» и их дочерняя «Евросеть» в конце весны 2015 г. отказались торговать устройствами Samsung, объяснив это высоким уровнем брака. В итоге МТС стала основным продавцом Samsung в России.

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