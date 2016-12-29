Как смартфоны меняют управление городским транспортом

Жители мегаполисов в развитых странах могли уже привыкнуть к тому, что данные об их передвижениях используются для улучшения транспортной системы. Постепенно практика сбора и применения таких данных приходит и в развивающиеся страны.

Информация о передвижениях людей собирается различными способами: от анализа данных с входных турникетов до разработки приложений для смартфона, которые будут составлять карту ежедневных поездок его владельца. Введение смарт-карт для оплаты проезда в городском транспорте (таких, например, как Oyster в Лондоне и Octopus в Гонконге) не просто избавило пассажиров от необходимости поиска мелочи при покупке билетов. Смарт-карта регистрирует каждый момент, когда пассажир пользуется городским транспортом, а операторы получают информацию о том, когда, куда и по каким маршрутам передвигаются люди.