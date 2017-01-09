Смартфон Tele2 Mini вошел в десятку самых продаваемых в России

Смартфоны Tele2 в ноябре продавались лучше, чем аналогичные устройства «большой тройки»
Е. Разумный / Ведомости
В ноябре 2016 г. смартфон Tele2 Mini занял 9-е место по штучным продажам в России – это следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. Данные из этого документа подтвердили «Ведомостям» люди, близкие к нескольким компаниям – партнерам производителей оборудования. На 8-м месте – Samsung J2 Prime с памятью 8 Гб. Открывает десятку самых продаваемых российских смартфонов Apple iPhone 5s с объемом памяти 16 Гб, а закрывает – iPhone 7 с объемом памяти 128 Гб.