Смартфон Tele2 Mini вошел в десятку самых продаваемых в России

В ноябре 2016 г. смартфон Tele2 Mini занял 9-е место по штучным продажам в России – это следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. Данные из этого документа подтвердили «Ведомостям» люди, близкие к нескольким компаниям – партнерам производителей оборудования. На 8-м месте – Samsung J2 Prime с памятью 8 Гб. Открывает десятку самых продаваемых российских смартфонов Apple iPhone 5s с объемом памяти 16 Гб, а закрывает – iPhone 7 с объемом памяти 128 Гб.

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