Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Урожай абонентов в Крыму

С 2014 г. количество пользователей мобильной связи в Крыму выросло более чем на 30%

То, что российские операторы на полуострове не представлены, росту не помешало
С 2014 г. количество пользователей мобильной связи в Крыму выросло более чем на 30%
С 2014 г. количество пользователей мобильной связи в Крыму выросло более чем на 30%
Е. Разумный / Ведомости

В августе 2016 г., в разгар курортного сезона, в сетях операторов полуострова ежедневно регистрировалось более 3 млн абонентов, говорится в сообщении Минкомсвязи. По данным аналитической компании iKS-Consulting, на конец 2013 г. в Крыму и Севастополе насчитывалось 2,97 млн абонентов мобильной связи. Затем их количество несколько сократилось, следует из данных Минкомсвязи. В августе 2014 г. в российском сегменте мобильной сети было только 2,25 млн абонентов, включая пользователей роуминга, говорится в материалах министерства. Таким образом, из новых данных Минкомсвязи следует, что в течение двух лет количество пользователей мобильной связи в Крыму увеличилось более чем на 750 млн абонентов, или более чем на 30%.

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