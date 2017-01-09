Премии топ-менеджеров Apple сократились вслед за продажами смартфонов

По итогам 2016 г. Apple отчиталась о первом с 2001 г. снижении годовой выручки
Marcio Jose Sanchez / AP
Годовой доход генерального директора Apple Тима Кука сократился на 15%: за 2016 г. он заработал $8,75 млн, а в 2015 г. – $10,3 млн. Об этом говорится в материалах Apple, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Снизились доходы и других топ-менеджеров корпорации (см. график): старшего вице-президента и главного финансового директора Луки Маэстри, старших вице-президентов Анджелы Арендс (розничная и интернет-торговля) и Эдди Кью (программное обеспечение), Дэна Риччио (разработка аппаратного обеспечения) и Брюса Сьюэлла (главный юрисконсульт).