«Русские башни» договорились о выкупе башен «Вымпелкома»

«Вымпелком» договорился о продаже 13 000 вышек в России компании «Русские башни», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По его словам, сумма сделки составит около $700 млн, ее планируется закрыть во II квартале 2017 г. Человек, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил это в беседе с «Ведомостями». Стороны подписали обязывающее соглашение, знает консультант одной из компаний. А еще один человек, близкий к одной из сторон сделки, рассказал, что она должна была состояться еще в конце прошлого года, но перенесена по техническим причинам. II квартал 2017 г. он называет «правильным ориентиром». Сделка будет номинирована в рублях, утверждает он, не называя сумму.

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