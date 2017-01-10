ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: ВТБ избавился от микроэлектроники

«Система» выкупила 15%-ную долю ВТБ в концерне РТИ

Сумма сделки составила 4,5 млрд руб.
ВТБ избавился от микроэлектроники
ВТБ избавился от микроэлектроники
С. Портер / Ведомости

АФК «Система» выкупила у ВТБ 15,32% обыкновенных акций холдинга РТИ за 4,5 млрд руб., говорится в сообщениях корпорации и банка. Сделка является частью договоренностей АФК и ВТБ о финансировании РТИ на сумму до 28,5 млрд руб., следует из сообщения. По соглашению сторон ВТБ станет ключевым кредитором холдинга с общей суммой требований до 28,5 млрд руб. и в 2016–2017 гг. рефинансирует все долговые обязательства РТИ, за исключением обязательств по гособоронзаказу, покрытых государственными гарантиями. При этом на погашение около 60% нового долга РТИ получит отсрочку до 2021 г. Затем оставшаяся часть долга РТИ будет рефинансирована пятилетними возобновляемыми кредитными линиями. Условия кредитования и размер процентной ставки стороны не раскрывают.

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