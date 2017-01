Бренд Yahoo! может уйти

Yahoo! сменит название и руководство после завершения сделки продаже основного бизнеса американской Verizon Communications. Как следует из материалов, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оставшаяся часть Yahoo! будет действовать как инвестиционная компания в соответствии с законом 1940 г. и будет называться Altaba Inc. Среди активов, которые она сохранит, останутся пакет в Alibaba Group Holding Ltd. (по оценкам аналитиков, на него приходится 61% от общей стоимости нынешней Yahoo!) и Yahoo Japan (13%). Новое название - это сочетание слов «alternate» (чередовать) и «Alibaba,» рассказал информированный источник The Wall Street Journal.

В совете директоров компании останется только пять человек, на момент закрытия сделки это будут Тор Брэхем, Эрик Брандт, Кэтрин Фридман, Томас МакИнерни и Джефри Смит. Возглавит совет Брандт. Директора Дэвид Фило, один из сооснователей Yahoo! Эдди Хартенштейн, Ричард Хилл, Джейн Шоу и Мэйнард Уэбб уже дали понять, что намерены покинуть совет, то же известно и о нынешнем президенте и гендиректоре Мариссе Майер. В документе SEC подчеркивается, что их решение не связано с какими-либо разногласиями с деятельностью или правилами компании. USA Today подчеркивает, что еще не вполне ясно, покинет ли Майер компанию вообще или же останется в каком-либо качестве.

Отсутствие Майер в новом совете совершенно неудивительно, заявил USA Today руководитель аналитического поразделения Wedbush Securities Джил Луриа. Он напомнил, что Altaba не будет действующей компанией и Майер будет мало чем заняться. Аналитик предположил, что в будущем Altaba может перепродать оставшиеся активы инвесторам.

Выпускники Стэнфорда Джерри Янг и Дэвид Фило основали Yahoo! в 1994 г. - просто как каталог веб-сайтов, «Путеводитель Джерри и Дэвида по всемирной паутине». Первым гендиректором Yahoo стал Тимоти Кугл. Когда он пришел в компанию в 1995 г., она не приносила никакой прибыли, имела всего шесть сотрудников и, по словам рекрутера, «отчаянно нуждалась во взрослом руководителе». Два года спустя аудитория сайта Yahoo насчитывала уже 25 млн уникальных пользователей в месяц. Каталог Yahoo включал 735 000 интернет-сайтов, пользователям предлагались бесплатная почтовая служба, лента новостей и чаты. Взрывной рост аудитории интернета к 2000 г. обеспечил Yahoo 100 млн пользователей. Штат компании достиг 2000 сотрудников. В отличие от своих конкурентов того времени Yahoo была прибыльной благодаря онлайн-рекламе. Затем лопнул пузырь доткомов. Акции Yahoo подешевели на 93% за 20 месяцев. Кугл ушел в отставку в 2001 г., и компания предприняла первую попытку антикризисной перезагрузки.

В 2004 г. Yahoo! заплатила $1,9 млрд за две компании, разрабатывавшие технологии поиска, и начала развивать собственный поисковик. После череды замен руководства в 2012 г. компанию возглавила Марисса Майер, бывший менеджер по продуктам в Google, от которой ждали, что она-то спасет Yahoo! Она сосредоточилась на развитии почты Yahoo и фотосервиса Flickr, а также мобильных приложений, онлайн-видео и поиска. Покупка свыше 50 стартапов обошлась компании более чем в $2 млрд. Но определить основную идею Yahoo Майер также не удалось. По ее мнению, Yahoo должна была стать центром повседневных действий пользователей – от поиска до проверки почты, но стратегия себя не оправдала.

Летом 2016 г. стало известно, что Yahoo! продаст основной бизнес крупнейшей в Америке телекоммуникационной компании за $4,8 млрд. Уже после появления этой информации Yahoo! дважды была вынуждена сообщить, что обнаружила следы массивных хакерских атак, в результате одной из которых злоумышленники могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей. Оба крупных взлома были совершены, когда компанией руководила Майер. Также у топ-менеджменту компании высказывались претензии в связи с информацией СМИ о том, что оно разрешало сканировать переписку пользователей по запросу спецслужб США. Источники WSJ в руководстве Verizon говорили, что в компании уже менее уверены, что сделка состоится. Президент по инновациям и новым бизнесам Verizon Марни Уолден, которая ранее способствовала сделке с Yahoo!, на прошлой неделе выразила некоторые сомнения относительно этих плано: «Не могу сейчас сидеть и уверенно говорить, что все будет будет так или по-другому, потому что мы до сих пор не знаем» (цитата USA Today).