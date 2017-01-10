ЕМГ закрывает проект Chameleon

Проект позволял прослушивать в интернете и в приложении Chameleon не только эфир радиостанций, а также транслировал развлекательные и информационные передачи

Радийный холдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), в который входят «Дорожное радио», «Европа плюс» и др., объявила о закрытии проекта Chameleon с 1 января 2016 г., говорится в сообщении компании.

О запуске мультимедийного проекта Chameleon ЕМГ объявила в октябре 2015 г. Проект позволял прослушивать в интернете и в приложении Chameleon не только эфир радиостанций, а также транслировал развлекательные и информационные передачи.

Бывший президент ЕМГ Екатерина Тихомирова рассчитывала, что аудитория проекта будет насчитывать 9 млн человек.

Технологическую платформу для запуска проекта предоставлял турецкий холдинг Karnaval media group. За пользование платформой ЕМГ выплачивал фиксированную плату и должен был перечислять процент от прибыли, говорила «Ведомостям» Тихомирова.

На операционную прибыль проект должен был выйти через три-четыре года после запуска, рассчитывала она.

В апреле 2016 г. Уральской горно-металлургической компании (УГМК) договорились о покупке 74,99%-ной доли в «СДС медиахолдинге». В июле 2016 г. Тихомирова покинула свой пост, а ее должность занял бывший программный директор «Русского радио» и генеральный продюсер недавно заработавшей радиостанции «Новое радио» Роман Емельянов., прим. «Ведомостей». Источники «Ведомостей» на радийном рынке, говорили, что новые руководители ЕМГ недовольны результатами Chameleon и вопрос о его закрытии топ-менеджемент ЕМГ обсуждал еще осенью прошлого года. Поддерживать такой проект дорого, а финансовых результатов он практически не приносит, говорил один из них.

«Проект подразумевал развитие Chameleon как зонтичного бренда, объединяющего в цифровой среде все радиостанции группы и в перспективе заменяющего бренд каждой из них, цитируют в сообщении Емельянова. - Эта стратегия не срабатывала: наши бренды настолько сильны, что загнать их под общий зонтик невозможно без ущерба для каждого из них».

В холдинге приняли решение отдать приоритет развитию сайтов радиостанций, совокупная аудитория которых более 3,8 млн уникальных посетителей в месяц, приводит Емельянов данные Google Analytics за декабрь 2016 г. Но в компании пообещали сохранить общий плеер для всех станций, говорит он.

Сейчас в холдинг входят радиостанции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей», а также сервис для прослушивания музыки в интернете Chameleon. Радиостанции компании вещают в 2400 городах России и стран СНГ и Балтии, говорится на сайте ЕМГ.