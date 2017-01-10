Доля российского кино в прокате наконец выросла

Из фильмов 2016 г. лишь «Экипаж» оправдал надежды чиновников

Но достичь запланированных Минкультуры 20% она пока не смогла

2016 г. доля аудитории российского кино выросла с 17,9 до 18,4%, рассказал представитель Фонда кино. Это выше и результата 2014 г., когда на отечественные фильмы было продано 18% билетов.