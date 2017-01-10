Медиа

Доля российского кино в прокате наконец выросла

Но достичь запланированных Минкультуры 20% она пока не смогла
Из фильмов 2016 г. лишь «Экипаж» оправдал надежды чиновников
Из фильмов 2016 г. лишь «Экипаж» оправдал надежды чиновников
Kinopoisk.ru

2016 г. доля аудитории российского кино выросла с 17,9 до 18,4%, рассказал представитель Фонда кино. Это выше и результата 2014 г., когда на отечественные фильмы было продано 18% билетов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике