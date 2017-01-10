Екатерина Веселкова возглавила сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Она отвечает за отношения с Национальным рекламным альянсом, который с этого года продает рекламу на всех федеральных телеканалах

Сейлз-хаус «Газпром-медиа» с 30 декабря 2016 г. возглавила Екатерина Веселкова, рассказал «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа» и подтвердила сама Веселкова. Ранее она была заместителем гендиректора этой компании и отвечала за продажи телевизионных спонсорских проектов. Сергей Пискарев, до этого руководивший сейлз-хаусом холдинга, перешел на работу в Национальный рекламный альянс (НРА; созданный этим летом единый продавец рекламы в России). Там он отвечает за продажи интернет-рекламы.