Журналисты помогут Facebook бороться с фейками

Социальная сеть Facebook объявила сегодня о запуске нового проекта – The Facebook Journalism Project. Он призван «установить более тесный контакт между Facebook и журналистским сообществом», говорится в официальном блоге соцсети. Компания при разработке продуктов хочет сотрудничать с журналистами и новостными изданиями, чтобы понять, как лучше «информировать людей в эпоху цифровых технологий».

Запуск этого проекта очевидно связан с ситуацией вокруг распространения фейковых новостей в Facebook, отмечает FT. Громкий скандал разразился сразу после президентских выборов в США: Facebook, Twitter и Google подверглись жесткой критике за активное распространение фейковых новостей о кандидатах в президенты Дональде Трампе и Хиллари Клинтон. В частности, критики обвиняли Facebook в том, что активное распространение фейков помогло Трампу выиграть выборы. По подсчетам BuzzFeed, фейковые новости получали в соцсети больший охват, чем реальные тексты от The New York Times, The Washington Post, The Huffington Post и др.

Основатель Facebook Марк Цукерберг сначала заявил, что обвинять соцсеть в помощи Трампу – безумие, ведь Facebook технологическая, а не медийная компания. Однако вскоре Facebook признала проблему и пообещала найти способы борьбы с фейками. Позже стало известно, что компания разрабатывает технологию искусственного интеллекта для выявления фейковых новостей.

Однако теперь Facebook решила привлечь к решению проблемы журналистов. Компания будет работать с новостными редакциями и организует целую кампанию по обучению пользователей тому, как отличить настоящие новости от фейков. Но этим сотрудничество соцсети с медиакомпаниями не ограничится. Проект также включает в себя «тестирование новых бизнес-моделей для СМИ, продвижение локальных новостей и независимых медиа в Facebook, организацию хакатонов для разработчиков из новостных изданий».

Все это означает, что Facebook готова пересмотреть свою роль в распространении новостей после того, как стало понятно, что фейки могут распространяться в соцсети гораздо быстрее, чем реальные новости, пишет FT. Facebook будет помогать СМИ привлекать новых подписчиков, например в рамках партнерства с разработчиками немецкого издательского дома Build. Аналогичные проекты уже есть у Facebook с The Washington Post, Fox News, El País и The Hindustan Times. Кроме того, Facebook планирует финансировать создание и распространение образовательных рекламных роликов о том, как отличить настоящие новости от фейковых. Заниматься партнерствами Facebook со СМИ будет Кэмпебелл Браун, бывший журналист CNN и NBC.