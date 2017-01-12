«Метроном» подал единственную заявку на размещение рекламы на станциях метро

На торги за право в течение 10 лет размещать рекламу в метро поступила только одна заявка – от ООО «Метроном», говорится в протоколе открытия доступа к заявкам, размещенном на сайте torgi.gov.ru. Конкурс с начальной ценой в 1,65 млрд руб. ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) объявило в конце октября. Адресная программа включает 2661 место общей площадью 6603 кв. м на пяти ветках метрополитена. ООО «Метроном» в своей заявке повысило цену контракта до 2,6 млрд руб. и предложило 5% площадей под социальную рекламу, говорится в протоколе. Согласно протоколу, торги признаны несостоявшимися, заявка «Метронома» будет проверена на соответствие документации.