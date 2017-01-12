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Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Метро без конкуренции

«Метроном» подал единственную заявку на размещение рекламы на станциях метро

Рекламу в вагонах компания может продавать до 2025 года
Рынок рекламы в метро оживляется
Рынок рекламы в метро оживляется
Евгений Егоров / Ведомости

На торги за право в течение 10 лет размещать рекламу в метро поступила только одна заявка – от ООО «Метроном», говорится в протоколе открытия доступа к заявкам, размещенном на сайте torgi.gov.ru. Конкурс с начальной ценой в 1,65 млрд руб. ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) объявило в конце октября. Адресная программа включает 2661 место общей площадью 6603 кв. м на пяти ветках метрополитена. ООО «Метроном» в своей заявке повысило цену контракта до 2,6 млрд руб. и предложило 5% площадей под социальную рекламу, говорится в протоколе. Согласно протоколу, торги признаны несостоявшимися, заявка «Метронома» будет проверена на соответствие документации.

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