«Метроном» подал единственную заявку на размещение рекламы на станциях метро

На торги за право в течение 10 лет размещать рекламу в метро поступила только одна заявка – от ООО «Метроном», говорится в протоколе открытия доступа к заявкам, размещенном на сайте torgi.gov.ru. Конкурс с начальной ценой в 1,65 млрд руб. ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) объявило в конце октября. Адресная программа включает 2661 место общей площадью 6603 кв. м на пяти ветках метрополитена. ООО «Метроном» в своей заявке повысило цену контракта до 2,6 млрд руб. и предложило 5% площадей под социальную рекламу, говорится в протоколе. Согласно протоколу, торги признаны несостоявшимися, заявка «Метронома» будет проверена на соответствие документации.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров