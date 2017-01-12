В России появится приложение для похорон «под ключ»

Руководитель проекта «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин запускает сервис для организации похорон Umer. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Это личный проект Дмитрия Геранина, не связанный с «Яндексом», подчеркнул представитель интернет-компании и подтвердил сам Геранин. По его словам, он инвестировал в проект несколько сотен тысяч рублей из собственных средств, других инвесторов у проекта не было.

Сервис помогает собрать документы и предлагает варианты захоронения или кремации, следует из материалов Umer. Приложение предлагает пользователю заполнить форму из нескольких стандартных вопросов, таких как «кто умер», «когда умер», «вероисповедание», и сообщает адрес, по которому можно забрать тело. Затем можно выбрать кладбище, сорт дерева для гроба, вид ограды и т. д. После этого система рассчитает цену услуги и подберет варианты различных агентств. «Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить», - написал Дмитрий Геранин в Facebook.

Приложение должно запуститься в течение трех месяцев. Разработчикам осталось решить, как распределять заказы между агентствами и нужно ли для этого вводить рейтинг исполнителей, сказал «Ведомостям» Геранин.

Монетизировать сервис его основатель намерен за счет исполнителей, которые будут платить за информацию о заявках. Umer будет брать за это фиксированную комиссию, ее размер составит несколько тысяч рублей, говорит Геранин. По его словам, это существенно меньше, чем те деньги, которые похоронные агентства платят за информацию полиции или скорой помощи. С помощью сервиса агентства будут получать эту информацию законным путем и это поможет легализовать рынок похоронных услуг, надеется Геранин.

В Москве ежедневно умирает 500-600 человек, и если через сервис будет проходить хотя бы 1% этих заказов, то его ежедневный доход составит несколько десятков тысяч рублей в день, рассчитал Геранин. Если сервису удастся собрать аудиторию, то на окупаемость он может выйти в первый год, считает его основатель. Сейчас у Umer есть договоренности с двумя агентствами, но Геранин их названий не раскрывает. Он добавляет, что за последние сутки интерес к сервису и работе с ним проявили более 30 похоронных агентств.

Создание специального приложения для смартфонов служит скорее для привлечения внимания к проекту, но проводить прямые аналогии с Uber и подобными мобильными приложениями не стоит, считает Геранин. У Umer будет десктопная версия, с которого также можно будет отправлять заявки, объясняет он. Таким образом, человеку не нужно ставить приложение заранее.

Моновертикальному сервису, рассчитанному только на одну такую услугу, крайне сложно будет привлечь большую аудиторию, считает сооснователь сервиса онлайн-заказа бытовых услуг YouDo.com Алексей Гидирим. Дело в том, что, в отличие, например, от такси, услугами похоронных агентств мало кто пользуется постоянно. Те же, кто это делает постоянно, знают конечных исполнителей – и сервис им не нужен. Приложение уже наделало много шума из-за провокативного названия и ассоциаций с Uber, признает Гидирим.

Сам YouDo.com представляет собой онлайн-платформу, которая позволяет оперативно находить исполнителей для выполнения бытовых задач или разовых поручений. Сам YouDo.com задумывался как сервисный супермаркет всех возможных услуг и введение в линейку сервиса ритуальных услуг обсуждалось внутри компании, говорит Гидирим. Пока вопрос остается открытым: в YouDo.com опасаются, что наличие в их витрине ритуальных услуг может вызвать у пользователей отторжение, объясняет Гидирим.