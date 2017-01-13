Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Спасительные сервисы

Производители смартфонов по всему миру озабочены запуском новых мобильных сервисов

В условиях замедления продаж устройств мобильный софт – главный источник дохода компаний
Из-за замедления продаж смартфонов по всему миру их производители стремятся зарабатывать на создании новых сервисов
Из-за замедления продаж смартфонов по всему миру их производители стремятся зарабатывать на создании новых сервисов
А. Астахова / Ведомости

Замедление роста продаж смартфонов обостряет конкурентную борьбу, в частности, в Китае, где местная компания Huawei Technologies, занявшая 3-е место в списке крупнейших игроков данного рынка, напрямую сталкивается с мировыми лидерами – Apple и Samsung Electronics. Эти же факторы побуждают производителя чипов Qualcomm искать способы диверсификации бизнеса, в том числе путем покупки NXP Semiconductors. Корпорация Apple, известная прежде всего своими аппаратными продуктами, также видит источник дальнейшего роста в развитии сервисов.

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