Производители смартфонов по всему миру озабочены запуском новых мобильных сервисов

Из-за замедления продаж смартфонов по всему миру их производители стремятся зарабатывать на создании новых сервисов

Замедление роста продаж смартфонов обостряет конкурентную борьбу, в частности, в Китае, где местная компания Huawei Technologies, занявшая 3-е место в списке крупнейших игроков данного рынка, напрямую сталкивается с мировыми лидерами – Apple и Samsung Electronics. Эти же факторы побуждают производителя чипов Qualcomm искать способы диверсификации бизнеса, в том числе путем покупки NXP Semiconductors. Корпорация Apple, известная прежде всего своими аппаратными продуктами, также видит источник дальнейшего роста в развитии сервисов.