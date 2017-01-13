Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: «Вымпелком» сократил счет

Средний счет российских интернет-пользователей начал снижаться

В частности, из-за «Вымпелкома», который предлагает подключиться к его фиксированному интернету за 1 рубль
«Вымпелком» сократил счет
«Вымпелком» сократил счет
Е. Разумный / Ведомости

Средний ежемесячный счет абонента широкополосного доступа (ARPU) во второй половине 2016 г. снизился на несколько рублей впервые за последние полтора года. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник компании – партнера нескольких провайдеров. В 2015 г. и первом полугодии 2016 г. этот показатель составлял 345–346 руб., но в III квартале 2016 г. сократился до 338 руб., а в IV квартале упал еще ниже, утверждает этот человек. По предварительной оценке Telecom Daily, во втором полугодии 2016 г. по сравнению с первым ARPU мог снизиться примерно на 3%, т. е. приблизительно на 10 руб., подтверждает гендиректор компании Денис Кусков.

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