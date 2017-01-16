Операторы арендуют места под вышки у частных лиц

Сейчас 7% арендодателей площадок под вышки «Вымпелкома» – физические лица, говорит представитель оператора Анна Айбашева. По ее словам, это обходится компании дешевле, чем аренда у коммерческих организаций, но дороже, чем у муниципалитетов, рассказывает она. Однако заключить договор с частником и построить мачту выходит быстрее, поскольку сроки согласования и получения разрешений на аренду муниципальных и государственных объектов в несколько раз больше, объясняет Айбашева.

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